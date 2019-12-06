، شرطة العاصمة المقدسة تطيح بمصنع لبيع ورق القمار ،

محمد بن مسعود - الدمام - تديره عمالة آسيوية وتم تسليمهم لجهة الاختصاص

تحقق الجهات الأمنية بشرطة العزيزية مع ثلاثة أشخاص من جنسية آسيوية، تم ضبطهم وهم يديرون مصنعًا لبيع أوراق القمار.

جاء ذلك بعدما وردت معلومات للجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة عن وجود نشاط مشبوه لعمالة في إحدى العمائر السكنية، وعند تولي فرق البحث بشعبة الضبط الإداري متابعة الموقع والتأكد من صحة المعلومات.

وقد صدرت التوجيهات لفرقة المهمات والواجبات بشعبة الضبط الإداري بمداهمة الموقع، وتم ليلة البارحة الدخول للموقع وضبط ثلاثة أشخاص؛ اثنان من جنسية باكستانية، وبرماوي، وضبط بحوزتهم مئات الكراتين الجاهزة لبطاقات القمار المعدة للبيع، ومجموعة من المكائن كبيرة الحجم تستخدم في التصوير والتغليف والطباعة.

وعلى الفور جرى إعداد محضر بالمضبوطات والتحفظ على الجناة وتسليمهم بمحضر رسمي لشرطة العزيزية، والتي تتولى إكمال ملف التحقيق؛ تمهيدًا لتسليمه للنيابة العامة.الجهات الأمنية شرطة العاصمة المقدسة شرطة العزيزية العزيزية