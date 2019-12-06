شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية على الشرقية حتى الصباح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من حالة الطقس على المنطقة الشرقية، تحديدًا حفر الباطن وقرية العليا. وأوضحت الأرصاد، أن المنطقة ستشهد أمطارًا رعدية محبوة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وأشارت إلى أن حالة الطقس ستنتهي في الـ11 صباح غدًا السبت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار رعدية على الشرقية حتى الصباح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.