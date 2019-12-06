شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من أمانة الرياض بشأن طريق عثمان بن عفان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اتخذت أمانة منطقة الرياض، إجراءًا للحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات وسالكي طريق عثمان بن عفان. وقالت الأمانة في تصريح لها: حفاظًا على سلامة المشاة من الطلاب والطالبات وسالكي طريق عثمان بن عفان، فإن أمانة منطقة الرياض وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور يعملون على تنفيذ حلول عاجلة وآمنة.

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