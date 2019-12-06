شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني غاضب بسب تجاهل «تعليم عسير» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه الدفاع المدني خطاب إلى وزارة التعليم بعد أن تجاهلت إدارة تعليم عسير إرسال مندوب لمباشرة بلاغ ورد لدفاع المدني.

وفي التفاصيل ورد إلى الدفاع المدني بلاغ من إحدى المدارس الابتدائية للبنات، الإثنين الماضي، يفيد بوقوع “هزات” لمبنى المدرسة بسبب آليات تمهيد الطرق بجانب المدرسة.

وباشر الدفاع المدني البلاغ إلا أنه تغيب مندوب تعليم عسير ولم يشارك مع فرق الدفاع في مباشرة البلاغ، رغم طلب الدفاع بحضور مندوب من التعليم؛ لتوقيع المحضر المشترك رغم أنه يفترض مشاركة قسم الأمن والسلامة المدرسية في المعاينة وتحرير المحضر.

وطالَبَ الدفاع المدني في خطابه “التعليمَ” بالاضطلاع وتكليف مندوب لتوقيع المحضر المشترك، وسرعة تزويده بالتقرير الهندسي الإنشائي والكهربائي.