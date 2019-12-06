شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وتكون الضباب في 4 مناطق غدًأ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقعت هيئة الأرصاد، إن طقس غدا السبت سيشهد هطول الأمطار وتكون السحب الرعدية على عدد من مناطق المملكة.

وقالت الأرصاد إن السحب الرعدية الممطرة ستكون مصحوبة برياح نشطة على كل من : مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات الطائف كذلك على منطقتي الرياض والشرقية وأجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية.

ولفتت إلى أنه سيطرأ انخفاض في درجات الحرارة وتكون الضباب على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل.

كما يتوقع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على طول الساحل الشمالي والاوسط للبحر الأحمر .