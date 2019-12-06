شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا للنفط والبترول.. تركيا تصنع سيارات كهربائية لا تحتاج للوقود .. وبسرعة عالية..‘‘اشحنها وتوكل‘‘ (لن تصدق كم يبلغ سعرها الزهيد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المدير التنفيذي للشركة التركية المحلية لصناعة السيارات كورسال كوزال، عن أن السيارة الكهربائية المحلية الصنع، أصبحت جاهزة ليتم طرحها للبيع عام 2023.

كلام كوزال جاء خلال مشاركته في معرض البحث والتطوير والابتكار بولاية إسطنبول.

قد يهمك ايضاً:

وداعًا للنفط والبترول.. تركيا تصنع سيارات كهربائية لا تحتاج للوقود .. وبسرعة عالية..‘‘اشحنها وتوكل‘‘ (لن تصدق كم يبلغ سعرها الزهيد)

ظهور مرعب لـ ‘‘رؤوس الشياطين‘‘ في هذه الدولة العربية.. وارتكاب مجازر وذبح جماعي لعشرات المواطنين ‘‘وماخفي أعظم‘‘ (صور)

كارثة تهز الكويت .. بدأت بسهرة حمراء ماجنة لشباب مع ‘‘فتاة ليل‘‘ وانتهت بما لا يخطر على بال!

سعد الحريري يتوجه بنداء عاجل إلى سبع دول يطلب منها إغاثة بلاده (اسماء الدول)



رسميًا.. السعودية توجه رسالة شكر لدولة قطر

ثلاث دول خليجية تعقد اتفاقية مع اسرائيل للإطاحة بحاكم عربي وغزو بلاده.. والأخير يتحرك للحرب.. لن تصدق من يكون؟

ممنوع من لمس زوجته عاما كاملا.. المملكة تصدر حكمًا قضائيا غريبًا في حق الزوج الذي يمارس هذا الفعل

عاجل : قبائل سنحان وخولان تنتفض ضد مليشيات الحوثي .. وسقوط أول موقع استراتيجي بيد مقاومة صنعاء



أوروبا تعترض على الاتفاق التركي الليبي.. لماذا..؟.. وما هي أهم خيارات أنقرة للرد؟؟



زوجان مثليان ينجبان طفلا لأول مرة .. لن تصدق كيف حدث ذلك!



أحمد عسيري المتورط في اغتيال خاشقجي يتسبب بنكبة تهز المملكة والولايات المتحدة تتخذ اليوم إجراءات صارمة ضد السعودية



لأول مرة.. ابنة الملك سلمان تفجر مفاجاة صادمة للجميع وتكشف معلومات سرية عن الأسرة السعودية الحاكمة



عاجل : السعودية تتلخى عن الحرب العسكرية في اليمن وتزف بشرى سـارة للحوثيين.. والجبير يكشف ما سيحدث خلال الأيام القادمة

اغتصاب وحرق فتاة في السعودية بطريقة لا تخطر على بال! (جريمة مروعة تهز المملكة)





10 فوائد مفاجئة للعلكة الخالية من السكر .. الفائدة السابعة تعالج مرض مات بسببه ملايين الناس



أحلى وأجمل نساء الأرض تتجول في العاصمة السعودية الرياض .. شاهد جمالها الذي يفوق الوصف والخيال وأثار جنون تركي آل الشيخ (فيديو)



صافيناز تثير ضجة واسعة تهز انستجرام بعد سقوط ملابسها وتعرية جسدها وإعلانها اعتزال الرقص



Advertisements

الاستحمام في هذه الحالة خطر على قلبك قد يتوقف عن النبض وتصلب الشرايين



صورة لطفولة الفنان الشهير «أيمن زيدان» برفقة والدته قبل 58 عاما تنال إعجاب الملايين وتشعل مواقع التواصل.. والسبب؟ (شاهد)



وداعًا للصلع وتساقط الشعر.. خلطة بسيطة تحافظ على جمالك وتنهي معاناتك للأبد



عبدالباري عطوان يفجر مفاجأة مزلزلة ويتنبأ بحرب كبرى وجديدة في هذه الدول العربية وتوجيه ضربة ساحقة على دولة إسلامية خلال أيام

بعد ليلة حميمية.. سيدة تقتل زوجها وهو نائم بطريقة لا تخطر على بال

صدمة قوية : بطلة مسلسل ‘‘حياة‘‘ التركي تطبق أحداث المسلسل على الواقع وتتزوج مُسن ثمانيني أمريكي! (صور)

لن تصدق كيف كان مصير عارضة أزياء مشهورة خلال ممارسة الرذيلة مع 5مراهقين من طلابها بعد أن اكتشفت إدارة المدرسة الفضيحة

ضربة موجعة..الشرعية تخسر ذراعها القوي في شبوة بعد إعدامه بطريقة وحشية

مراد علم دار يتلقى مفاجأة من العيار الثقيل من زوجته

تجاوز الخطوط الحمراء.. كاتب سعودي مقرب لـ‘‘الديوان الملكي‘‘ ويكشف عيوب أهم قرار لـ‘‘بن سلمان‘‘ مع النساء السعوديات

عمران خان يأمر ببث “قيامة أرطغرل” عبر التلفزيون الرسمي الباكستاني

‘‘اليافعي‘‘ يرتكب جريمة بشعة تهز اليمن .. اختطف فتاتين بقوة السلاح واغتصبهما داخل المسجد.. ‘‘تفاصيل صادمة للغاية‘‘

سم قاتل : شرب الماء في هذه الحالة خطير للغاية قد يدمر حياتك

وأشار كوزال إلى أن السيارة الكهربائية تم تصنيعها بالكامل في تركيا بما في ذلك التصميم الخارجي، والمحرك والبرمجة الإلكترونية، وتستهلك 10 ليرات تركية من الكهرباء لقطع 100 كيلومتر.

وأضاف كوزال أن السيارة بإمكانها السير مسافة 400 كلم بعد شحنها مرة واحدة، إذ تبلغ قوة محركها 150 كيلو واط، ما يعادل 203 حصان، وتبلغ سرعتها القصوى 480 كيلومتر في الساعة.

واستغرقت أعمال البحث والتطوير لتصنيع السيارة 6 أعوام، ومن المقرر أن تطرح السيارة في الأسواق للبيع بداية العام 2023، وبسعر 200 ألف ليرة تركية.

وكان وزير الصناعة والتكنولوجيا، مصطفى فارنك، قد أعلن سابقا، أن تركيا ستطلق النموذج الأول لأول سيارة كهربائية محلية الصنع في البلاد، في كانون الأول/ديسمبر الجاري، وذلك بعد عامين من تأسيس مشروع مشترك لخمس شركات محلية عملاقة.

ووصف هذا الإنجاز بأنه ثورة صناعية لجهود التطوير ولازدهار المستمرة في تركيا، كما اعتبره إنجازا مهما لتحقيق ثورة صناعية وابتكارية في تركيا، معتبرا أن بلاده هي الوحيدة في المنطقة القادرة على انتاج سيارات الدفع الرباعي الكهربائية.