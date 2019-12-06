الراصد الحربي: منخفض قطبي يؤثر على أجزاء بالمملكة خلال يومين

توقّع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، تقدم منخفض جوي قطبي نحو المنطقة وتأثيره على أجواء السعودية وعدة بلدان أخرى، خلال اليومين القادمين. وقال الراصد الجوي -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن المنخفض الجوي من أصل قطبي، سيتقدم خلال الـ48 ساعة القادمة، ويؤثر بحالة ماطرة على أجزاء من السعودية والكويت والعراق ودول الشام والعراق. وأشار الراصد الحربي إلى أن المنخفض القطبي قد يرافقه ثلوج على اجزاء من مرتفعات لبنان وسوريا إضافة إلى موجة باردة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أمس الخميس، أن يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة، خاصةً الصغرى مع بداية الأسبوع المقبل. وأوضحت هيئة الأرصاد -عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن درجات الحرارة الصغرى قد تلامس الصفر في أجزاء من شمال المملكة، ويمتدّ تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الوسطى للمملكة. كما توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، في وقت سابق، أنه وفقًا للمؤشرات الأولية، فإن الشتاء القادم سيكون باردًا، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأولية تتجه إلى أن هذا العام (1441هـ- 2019 /2020م)، سوف يكون شتاؤه باردًا، إلى أن يصرفه الله. وأضاف الحصيني أن النماذج العددية للطقس تشير إلى أن المربعانية (تبدأ غدًا السبت) أولها بارد ممطر على أجزاء من المملكة والخليج.