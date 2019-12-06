السعودية اليوم / جيش الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية وتصيب العشرات بحالات اختناق



قلقيلية 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واس

قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع .

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في البدة، أن أعدادا كبيرة من جنود الاحتلال، هاجموا المشاركين في المسيرة وأطلقوا الرصاص الحي بكثافة، وقنابل الغاز التي استهدفت منازل المواطنين الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق بينهم أطفال ونساء، عولجوا ميدانيا في مركز إسعاف القرية.

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19:28ت م

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