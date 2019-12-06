السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن عياف يكلف المخضوب مساعداً لأمين منطقة الرياض



الرياض 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واس

أصدر صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، قراراً إدارياً يقضي بتكليف المهندس صالح المخضوب مساعدًا لأمين المنطقة.

وأعرب المهندس المخضوب عن خالص شكره وتقديره لسمو أمين المنطقة على هذه الثقة، مؤكداً أنها ستكون بإذن الله حافزاً لبذل المزيد من العطاء, مؤكداً بذل أقصى الجهد مع الجميع في الأمانة لتطوير العمل وفق توجيهات سموه من خلال رسم خارطة طريق ممنهجة تتواكب مع رؤية المملكة 2030.

ودعا الله أن يحفظ بلادنا ويديم أمنها وعزها واستقرارها في ظل قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

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19:18ت م

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