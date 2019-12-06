السعودية اليوم / إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال شرق قطاع



غزة 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واس

اصيب، اليوم عشرات الموا طنين الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مهاجمته للمسيرات الأسبوعية السلمية على الشريط الحدودي الشرقي لقطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، أن 13 مواطناً فلسطينياً أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال قمعها ، للمسيرات السلمية الأسبوعية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع شرق قطاع غزة بينهم فتاة ومسعف متطوع، إضافة لعشرات حالات الاختناق .

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19:18ت م

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