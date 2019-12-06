السعودية اليوم / مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يتصدر جوائز وزارة الصحة للريادة البحثية على مستوى الأطباء



الرياض 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واس

حصد أطباء مستشفى الملك خالد التخصصي المركز الأول والثاني في جائزة وزارة الصحة للريادة البحثية على مستوى الأطباء المشاركين في الأبحاث من عشر سنوات فأقل، وحصل مركز الأبحاث في المستشفى على المركز الثاني على مستوى المراكز البحثية وسلّم الجوائز معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة, وذلك في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في فندق الكراون بلازا.

وحصل الدكتور سليمان السليمان على المركز الأول والدكتور عبدالله البهلال على المركز الثاني في جوائز وزارة الصحة على مستوى الأطباء المشاركين في الأبحاث من عشر سنوات فأقل نتيجة تميزهم في المجال البحثي في عدد البحوث المنشورة وقيمة المجلات العلمية التي نشرتها والاقتباسات العالمية من تلك البحوث.

ويأتي تميز الأطباء نتيجة الإرث الكبير الذي يملكه مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون حيث يُعد من المستشفيات الرائدة في مجال البحوث في تخصص العيون ويملك مركز أبحاث متقدم جرى إنشاءه في عام 1983م.

ويهدف المركز لتعزيز الأبحاث المتعلقة بالبصر وطب العيون ودعمها، والإسهام في إبراز أحدث التطورات العلمية والمعارف الجديدة في مجال طب العيون، والتأثير على سياسات الصحة، وتحسين رعاية مرضى العيون على الصعيد العالمي. ويتعاون المركز مع المؤسسات العلمية والطبية الأخرى داخل المملكة العربية

ويجري المركز أبحاثًا داخلية ويساعد الباحثين في إجراء الأبحاث السريرية والانتقالية وأبحاث الأمراض الوبائية وأبحاث العلوم الاساسية وتُشرف لجنة أخلاقيات البحوث الإنسانية / مجلس المراجعة المؤسسية (HEC / IRB) على هذه الأبحاث، وتُعد هذه اللجنة أول لجنة سُجلت بالرقم (H-01-R-001) في اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية (NCBE) في 20 مارس من عام 2005م.

وأجرى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أول دراسة لأمراض العيون الوبائية حول الأسباب المؤدية إلى فقدان البصر، التي نشرت في عام 1986م, وقدم معلومات رئيسية لمتابعة أمراض العيون وأنشأ برامج للوقاية من فقدان النظر.

ويملك القسم العديد من الشراكات المحلية والدولية في مجال البحوث ونفذ عدد من البحوث ذات جودة عالية وبراءة اختراع من مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية بالتعاون مع معهد ويلمر للعيون.

ونشر مركز البحوث في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون منذ إنشاءه أكثر من 1871 بحثًا في المجلات العلمية الرئيسية المحكمة والمعترف بها دوليًا, وأثرت العديد من هذه البحوث على ممارسة طب العيون في جميع أنحاء العالم, كما أسهم أعضاء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في المشاركة في أكثر من 1756 عرضاً تقديمياً شفوياً وكتابياً في المؤتمرات الدولية والوطنية.

ونفذ مركز الابحاث أول تجربة لاستخدام العلاج بالجينات في العين في المملكة العربية السعودية، وأول برنامج زراعة شبكية تعويضيه، وأول من أنشأ برنامج الطب الإتصالي لرعاية مرضى العيون (اعتلال الشبكية الخداجي عام 2019) وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة, كما اهتم بالأبحاث الحديثة في مجال استخدام علاج الخلايا الجذعية السطحية في العين، وبرنامج للوقاية من أمراض العيون الوراثية.

// انتهى //

19:16ت م

0118



الرياض 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واسحصد أطباء مستشفى الملك خالد التخصصي المركز الأول والثاني في جائزة وزارة الصحة للريادة البحثية على مستوى الأطباء المشاركين في الأبحاث من عشر سنوات فأقل، وحصل مركز الأبحاث في المستشفى على المركز الثاني على مستوى المراكز البحثية وسلّم الجوائز معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة, وذلك في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في فندق الكراون بلازا.وحصل الدكتور سليمان السليمان على المركز الأول والدكتور عبدالله البهلال على المركز الثاني في جوائز وزارة الصحة على مستوى الأطباء المشاركين في الأبحاث من عشر سنوات فأقل نتيجة تميزهم في المجال البحثي في عدد البحوث المنشورة وقيمة المجلات العلمية التي نشرتها والاقتباسات العالمية من تلك البحوث.ويأتي تميز الأطباء نتيجة الإرث الكبير الذي يملكه مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون حيث يُعد من المستشفيات الرائدة في مجال البحوث في تخصص العيون ويملك مركز أبحاث متقدم جرى إنشاءه في عام 1983م.ويهدف المركز لتعزيز الأبحاث المتعلقة بالبصر وطب العيون ودعمها، والإسهام في إبراز أحدث التطورات العلمية والمعارف الجديدة في مجال طب العيون، والتأثير على سياسات الصحة، وتحسين رعاية مرضى العيون على الصعيد العالمي. ويتعاون المركز مع المؤسسات العلمية والطبية الأخرى داخل المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء العالم.ويجري المركز أبحاثًا داخلية ويساعد الباحثين في إجراء الأبحاث السريرية والانتقالية وأبحاث الأمراض الوبائية وأبحاث العلوم الاساسية وتُشرف لجنة أخلاقيات البحوث الإنسانية / مجلس المراجعة المؤسسية (HEC / IRB) على هذه الأبحاث، وتُعد هذه اللجنة أول لجنة سُجلت بالرقم (H-01-R-001) في اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية (NCBE) في 20 مارس من عام 2005م.وأجرى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أول دراسة لأمراض العيون الوبائية حول الأسباب المؤدية إلى فقدان البصر، التي نشرت في عام 1986م, وقدم معلومات رئيسية لمتابعة أمراض العيون وأنشأ برامج للوقاية من فقدان النظر.ويملك القسم العديد من الشراكات المحلية والدولية في مجال البحوث ونفذ عدد من البحوث ذات جودة عالية وبراءة اختراع من مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية بالتعاون مع معهد ويلمر للعيون.ونشر مركز البحوث في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون منذ إنشاءه أكثر من 1871 بحثًا في المجلات العلمية الرئيسية المحكمة والمعترف بها دوليًا, وأثرت العديد من هذه البحوث على ممارسة طب العيون في جميع أنحاء العالم, كما أسهم أعضاء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في المشاركة في أكثر من 1756 عرضاً تقديمياً شفوياً وكتابياً في المؤتمرات الدولية والوطنية.ونفذ مركز الابحاث أول تجربة لاستخدام العلاج بالجينات في العين في المملكة العربية السعودية، وأول برنامج زراعة شبكية تعويضيه، وأول من أنشأ برنامج الطب الإتصالي لرعاية مرضى العيون (اعتلال الشبكية الخداجي عام 2019) وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة, كما اهتم بالأبحاث الحديثة في مجال استخدام علاج الخلايا الجذعية السطحية في العين، وبرنامج للوقاية من أمراض العيون الوراثية.// انتهى //19:16ت م0118

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.