السعودية اليوم / اختتام معسكر تطوير النموذج الأول بجامعة تبوك



تبوك 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واس

اختتمت جامعة تبوك، أمس, معسكر تطوير النموذج الأول, ضمن مبادرة الشركات الجامعية الناشئة، الذي نظمته وحدة ريادة الأعمال بالجامعة بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وشارك فيه 50 ريادياً وريادية من طلاب وطالبات وخريجي ومنسوبي الجامعة، وأهالي المنطقة، بحضور عدد من ممثلي الجهات الاستثمارية والداعمة وصناديق الاستثمار ورواد الأعمال في المنطقة، وذلك على مسرح معالي الدكتور عبدالعزيز العنزي - رحمه الله - بالمدينة الجامعية.

وأوضح مشرف وحدة ريادة الأعمال بجامعة تبوك الدكتور ماجد العتيبي أن المعسكر جرى تنفيذه على مدى 6 أسابيع، هدف إلى تهيئة أصحاب الأفكار والمشاريع لإطلاق النماذج الأولية لمشاريعهم ودعم منظومة ريادة الأعمال في الجامعات والمجتمع ونشر المعرفة والوعي حول ثقافة ريادة الأعمال, مضيفاً أن المعسكر الخاص بالمبادرة احتوى على ورش عمل وبرامج نوعية للمشاركين, لافتاً الانتباه إلى أنه جرى عرض 10 مشاريع على لجنة التقييم وتكريم أصحاب المبادرات الحائزين على المراكز الثلاثة الأولى.

وأشاد الدكتور العتيبي بالتعاون القائم بين جامعة تبوك و "منشآت" الذي يأتي في ظل رؤية مشتركة في خدمة المجتمع وتخريج مشاريع وشركات إبداعية وتحويلها إلى منتجات اقتصادية، تسهم في خدمة مجتمع المنطقة ويدعم اقتصاد الوطن ويوفر الفرص الوظيفية سعياً لتحقيق الأهداف التي جاءت بها رؤية المملكة 2030.

والتقت "واس" بصاحب مشروع "خيّر" الحائز على المركز الأول لثامر فيصل القعيشيش، مفيداً أن المشروع هو عبارة عن فكرة تطبيق "خيّر" الإلكتروني وهو تطبيق يسهم في تنمية موارد الجمعيات الخيرية وتطوير القطاع الغير الربحي بطريقة مبتكرة وفعالة وتفعيل دور الشركات والمؤسسات والقطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية.

فيما تحدثت رنيم ماثل العنزي عن مشروعها "سُلوشمِد" الحائز على المركز الثاني في تصريح لوكالة الأنباء

بينما فاز بالمركز الثالث عبدالله الضيوفي عن مشروع "نورسين" لتطوير الذكاء الاصطناعي الذي يمكن برمجته حسب سلوك المستهلك ورغبته، مما يسهم ويساعد على تقديم الحلول الذكية، للمنشآت والأفراد باستخدام الذكاء الصناعي.

// انتهى //

18:04ت م

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تبوك 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واساختتمت جامعة تبوك، أمس, معسكر تطوير النموذج الأول, ضمن مبادرة الشركات الجامعية الناشئة، الذي نظمته وحدة ريادة الأعمال بالجامعة بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وشارك فيه 50 ريادياً وريادية من طلاب وطالبات وخريجي ومنسوبي الجامعة، وأهالي المنطقة، بحضور عدد من ممثلي الجهات الاستثمارية والداعمة وصناديق الاستثمار ورواد الأعمال في المنطقة، وذلك على مسرح معالي الدكتور عبدالعزيز العنزي - رحمه الله - بالمدينة الجامعية.وأوضح مشرف وحدة ريادة الأعمال بجامعة تبوك الدكتور ماجد العتيبي أن المعسكر جرى تنفيذه على مدى 6 أسابيع، هدف إلى تهيئة أصحاب الأفكار والمشاريع لإطلاق النماذج الأولية لمشاريعهم ودعم منظومة ريادة الأعمال في الجامعات والمجتمع ونشر المعرفة والوعي حول ثقافة ريادة الأعمال, مضيفاً أن المعسكر الخاص بالمبادرة احتوى على ورش عمل وبرامج نوعية للمشاركين, لافتاً الانتباه إلى أنه جرى عرض 10 مشاريع على لجنة التقييم وتكريم أصحاب المبادرات الحائزين على المراكز الثلاثة الأولى.وأشاد الدكتور العتيبي بالتعاون القائم بين جامعة تبوك و "منشآت" الذي يأتي في ظل رؤية مشتركة في خدمة المجتمع وتخريج مشاريع وشركات إبداعية وتحويلها إلى منتجات اقتصادية، تسهم في خدمة مجتمع المنطقة ويدعم اقتصاد الوطن ويوفر الفرص الوظيفية سعياً لتحقيق الأهداف التي جاءت بها رؤية المملكة 2030.والتقت "واس" بصاحب مشروع "خيّر" الحائز على المركز الأول لثامر فيصل القعيشيش، مفيداً أن المشروع هو عبارة عن فكرة تطبيق "خيّر" الإلكتروني وهو تطبيق يسهم في تنمية موارد الجمعيات الخيرية وتطوير القطاع الغير الربحي بطريقة مبتكرة وفعالة وتفعيل دور الشركات والمؤسسات والقطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية.فيما تحدثت رنيم ماثل العنزي عن مشروعها "سُلوشمِد" الحائز على المركز الثاني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية الذي يُعد عبارة عن موقع إلكتروني يربط بين الفنانين، سواء رسامين أو نحاتين، أو أصحاب حرف يدويه أو غيرهم، وبين العُملاء الباحثين عن الخدمة المطلوبة، بهدف تيسير عملية البحث عن أفضل وأمهر مقدمو الخدمات, مضيفة أن الموقع يتيح عملية الشراء المباشر للأعمال المعروضة، كما يمكن طالب العمل طرح أفكاره وعرضها على مزودي الخدمة ليتسنى تطبيقها على الواقع.بينما فاز بالمركز الثالث عبدالله الضيوفي عن مشروع "نورسين" لتطوير الذكاء الاصطناعي الذي يمكن برمجته حسب سلوك المستهلك ورغبته، مما يسهم ويساعد على تقديم الحلول الذكية، للمنشآت والأفراد باستخدام الذكاء الصناعي.// انتهى //18:04ت م0104

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.