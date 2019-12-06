- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم الأطفال يستثمرون الإجازة لحضور سباقات مهرجان الصقور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الأطفال يستثمرون الإجازة لحضور سباقات مهرجان الصقور
استفادوا من الأجواء الربيعيَّة والتقطوا الصور
متابعات الخليج 365 - الرياض
استثمر الأطفال إجازة نهاية الأسبوع المدرسيَّة لحضور فعاليَّات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، والتي تستمر حتى 16 ديسمبر الجاري في ملهم شمال مدينة الرياض.
ومثَّل المهرجان فرصة للأطفال، وطلاب المدارس لحضور مسابقة الدعو (الملواح) 400 متر، والتعرُّف على شروط المسابقة، والاستمتاع بمشاهدة الصقور وهي تقطع الأربعمائة متر ذهابًا وإيابًا، وحماسة الصقارين لتحقيق المراكز الأولى، وأقصر مدة زمنيَّة مقطوعة.
ووثق الأطفال في أروقة المهرجان ذكرياتهم مع الصقور، والتقطوا الصور الفوتوغرافيَّة معه، فيما شكَّل المهرجان فرصة للآخرين التعرُّف على الصقر؛ كونها المرة الأولى التي يشاهدونه فيها.
واستفاد الأطفال، اليوم الجمعة، من الأجواء الربيعيَّة في ملهم، إذ لا تتجاوز درجة الحرارة 25 درجة مئوية، والذين قَدِموا من الرياض ومحافظاتها، منذ ساعات الصباح الأولى، فيما يتطلَّعون لحضور مسابقة المزاين نهاية الأسبوع المقبل، والتي يتم فيها تكريم أجمل ثلاثة صقور في كل شوط من أشواط المسابقة، التي تنطلق الخميس، وتستمر حتى السبت.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الأطفال يستثمرون الإجازة لحضور سباقات مهرجان الصقور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.