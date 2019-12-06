- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
واصَلَ عدد كبير من موظفي وموظفات مستشفى ظلم العام، ومراكز الرعاية الصحية في ظلم والركنة، التابعة لمديرية الشؤون بالطائف، اليوم الجمعة، أعمالهم لخدمة المواطنين والمقيمين، خلال إجازة نهاية الأسبوع، في مبادرات تطوعية ضِمن حملة فعاليات حملة "تطوعي صحة 3" التي أطلقها معالي وزير الصحة.
ودشّن مستشفى ظلم العام، اليوم المبادرات التطوعية التي بَذل فيها الموظفون والموظفات جهودًا تطوعية لخدمة السكان والزوار.
واشتملت المبادرات على مواصلة العمل واستقبال المراجعين في أقسام العيادات الخارجية والعمليات، والأقسام المساندة، ومراكز ظلم والركنة، خلال الفترة المسائية ليوميْ الجمعة والسبت.
وتضمّنت المبادرات، مبادرة "افحص سكّرك وشيّك على الضغط"، والتي أقيمت في جامع ابن القيم بالحي الجنوبي، إضافة لمبادرات توعوية ووقائية وحملة للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية.
المبادرات التطوعية شارك فيها أكثر من ٤٥ موظفًا وموظفة؛ فيما استفاد عدد كبير من المواطنين والمقيمين.
06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441 06:59 PM
ضِمن حملة "تطوعي صحة"موظفو "الصحة" يُواصلون العمل خلال إجازة نهاية الأسبوع في مركز "ظلم"
واصَلَ عدد كبير من موظفي وموظفات مستشفى ظلم العام، ومراكز الرعاية الصحية في ظلم والركنة، التابعة لمديرية الشؤون بالطائف، اليوم الجمعة، أعمالهم لخدمة المواطنين والمقيمين، خلال إجازة نهاية الأسبوع، في مبادرات تطوعية ضِمن حملة فعاليات حملة "تطوعي صحة 3" التي أطلقها معالي وزير الصحة.
ودشّن مستشفى ظلم العام، اليوم المبادرات التطوعية التي بَذل فيها الموظفون والموظفات جهودًا تطوعية لخدمة السكان والزوار.
واشتملت المبادرات على مواصلة العمل واستقبال المراجعين في أقسام العيادات الخارجية والعمليات، والأقسام المساندة، ومراكز ظلم والركنة، خلال الفترة المسائية ليوميْ الجمعة والسبت.
وتضمّنت المبادرات، مبادرة "افحص سكّرك وشيّك على الضغط"، والتي أقيمت في جامع ابن القيم بالحي الجنوبي، إضافة لمبادرات توعوية ووقائية وحملة للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية.
المبادرات التطوعية شارك فيها أكثر من ٤٥ موظفًا وموظفة؛ فيما استفاد عدد كبير من المواطنين والمقيمين.
، موظفو "الصحة" يُواصلون العمل خلال إجازة نهاية الأسبوع في مركز "ظلم" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر موظفو "الصحة" يُواصلون العمل خلال إجازة نهاية الأسبوع في مركز "ظلم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.