، الحملات الميدانية المشتركة تضبط 4.2 مليون مخالف في كافة مناطق المملكة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت في كافة مناطق المملكة يوم الأربعاء الموافق 26/2/1439 هـ وحتى نهاية يوم الخميس 8/ 4/1441 هـ، عن ضبط "4290776" مخالفاً، منهم "3354980" مخالفاً لنظام الإقامة، و"658845" مخالفاً لنظام العمل، و"276951" مخالفاً لنظام أمن الحدود.
وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة "77207" أشخاص، "43%" منهم يمنيو الجنسية، و"54%" إثيوبيو الجنسية، و"3%" جنسيات أخرى، كما تم ضبط "2961" شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
وقد بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم "4707" أشخاص.
كما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة "1736" مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق "1693" منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم "43" سعودياً.
وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة "14523" وافداً مخالفاً، منهم "12755" رجلاً، و "1768" امرأة.
وفرضت العقوبات الفورية بحق "592753" مخالفاً، وإحالة "542311" مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة "721235" مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل "1079818" مخالفاً.الحملات الميدانية المشتركة أمن الحدود
06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441 06:30 PM
خلال الفترة من 26/ 2/1439هـ حتى نهاية 8/ 4/1441ه
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت في كافة مناطق المملكة يوم الأربعاء الموافق 26/2/1439 هـ وحتى نهاية يوم الخميس 8/ 4/1441 هـ، عن ضبط "4290776" مخالفاً، منهم "3354980" مخالفاً لنظام الإقامة، و"658845" مخالفاً لنظام العمل، و"276951" مخالفاً لنظام أمن الحدود.
وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة "77207" أشخاص، "43%" منهم يمنيو الجنسية، و"54%" إثيوبيو الجنسية، و"3%" جنسيات أخرى، كما تم ضبط "2961" شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
وقد بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم "4707" أشخاص.
كما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة "1736" مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق "1693" منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم "43" سعودياً.
وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة "14523" وافداً مخالفاً، منهم "12755" رجلاً، و "1768" امرأة.
وفرضت العقوبات الفورية بحق "592753" مخالفاً، وإحالة "542311" مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة "721235" مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل "1079818" مخالفاً.
، الحملات الميدانية المشتركة تضبط 4.2 مليون مخالف في كافة مناطق المملكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الحملات الميدانية المشتركة تضبط 4.2 مليون مخالف في كافة مناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.