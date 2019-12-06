شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4.2 ملايين مخالف وترحيل أكثر من مليون والان نبدء بالتفاصيل

-43% منهم يمنيو الجنسية و54% إثيوبيين و3% جنسيات أخرى

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439 هـ وحتى نهاية يوم الخميس 8 / 4 / 1441 هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في كافة مناطق المملكة عن ضبط (4290776) مخالفاً، منهم (3354980) مخالفاً لنظام الإقامة، و(658845) مخالفاً لنظام العمل، و(276951) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

و بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (77207) أشخاص، (43%) منهم يمنيو الجنسية، و(54%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2961) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

و إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (4707) أشخاص.

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و بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1736) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1693) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (43) سعودياً.

و بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (14523) وافداً مخالفاً، منهم (12755) رجُلاً، و (1768) امرأة.

و تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (592753) مخالفاً، وإحالة (542311) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (721235) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (1079818) مخالفاً.