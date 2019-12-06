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تمديد مزاد الافتتاح لتحديد سعر سهم أرامكو بطريقة احترافية
متابعات الخليج 365 - الرياض
قررت السوق المالية السعودية تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لأسهم شركة أرامكو السعودية لمدة 30 دقيقة إضافية يوم الأربعاء المقبل الذي يوافق اليوم الأول للطرح.
وبهذا ستبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 12/11/ 2019م في تمام الساعة 9:30 صباحًا وتنتهي في الساعة 10:30 صباحًا.
وتخصيص فترة إضافية لمزاد الافتتاح لإدراج شركة بحجم شركة أرامكو، إجراء معمول به في معظم الأسواق العالمية وسيتيح هذا الإجراء المجال لتحديد السعر بطريقة أكثر فعالية عن طريق تقديم وقت إضافي للمساهمين في السوق لوضع أوامر البيع والشراء والتي بدورها ستنعكس على سعر الافتتاح.
يذكر أن عملية إيداع أسهم شركة أرامكو والبالغ عددها 3 مليارات سهم لجميع المكتتبين تمت بعد أقل من 18 ساعة من إعلان التخصيص وهي مدة قياسية مقارنة بالأسواق العالمية.
وأعلنت أرامكو أنه تم تحديد سعر سهم الطرح بـ 32 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد حيث تم الاكتتاب على 3 مليارات سهم تم تخصيص ثلثها فقط للمكتتبين الأفراد.
وبلغت قيمة الاكتتاب على أسهم أرامكو 446 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي وهو ما يعادل نسبة تغطية تبلغ 465 % من إجمالي أسهم الطرح.
كما يعد إدراج وبدء تداول أسهم شركة أرامكو بعد أربعة أيام من انتهاء مرحلة الاكتتاب وقتًا قياسيًا مقارنة بما هو معمول به في الأسواق العالمية.
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