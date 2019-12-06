إيداع أسهم أرامكو في 18 ساعة لكل المكتتبين

2019-12-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

في مدة قياسية مقارنة بالأسواق العالمية، تمت عملية إيداع أسهم شركة أرامكو والبالغ عددها 3 مليارات سهم لجميع المكتتبين بعد أقل من 18 ساعة من إعلان التخصيص.

ويعكس هذا الإنجاز جدية المنظومة القائمة على عملية الاكتتاب ويضمن للمكتتبين تداول الأسهم بشكل سريع في السوق المالية حتى لا تظل أموالهم معلقة من تاريخ نهاية الاكتتاب وحتى بداية التداول.

كما أن إدراج وبدء تداول أسهم شركة أرامكو بعد أربعة أيام من انتهاء مرحلة الاكتتاب يعد وقتًا قياسيًا مقارنة بما هو معمول به في الأسواق العالمية، وبالمقارنة مع الأسواق العالمية التي تتيح مشاركة الأفراد والمؤسسات في الاكتتابات الأولية، تعد السرعة التي حققتها تداول (أربعة أيام) أفضل من سوق متقدمة مثل سوق هونج كونج

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وأعلنت أرامكو أنه تم تحديد سعر سهم الطرح بـ 32 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد حيث تم الاكتتاب على 3 مليارات سهم تم تخصيص ثلثها فقط للمكتتبين الأفراد.

وبلغت قيمة الاكتتاب على أسهم أرامكو 446 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي وهو ما يعادل نسبة تغطية تبلغ 465 % من إجمالي أسهم الطرح.

وكانت شركة السوق المالية السعودية أعلنت اليوم أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم أرامكو السعودية اعتبارًا من يوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222، كما سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لمدة 30 دقيقة إضافية، بالتالي تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 12/11/ 2019م في تمام الساعة 9:30 صباحًا وتنتهي في الساعة 10:30 صباحًا.

وتبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحًا، كما تبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساءً علمًا بأن فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقي الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية ستبقى كما هي دون أي تغيير من الساعة 9:30 صباحًا إلى الساعة 10:00 صباحًا.

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