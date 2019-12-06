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2019-12-06 5 آلاف شاب وفتاة بيوم التطوع البلدي في #عسير متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها أطلقت أمانة عسير وبلدياتها فعاليات مبادرة يوم التطوع للقطاع البلدي بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع بمشاركة أكثر من ٥ آلاف متطوع ومتطوعة. وجاء تنظيم المبادرة تحت شعار “يدًا بيد نرتقي” والتي ستشمل الحدائق والأحياء السكنية بالمنطقة وبمشاركة طلاب مدارس البنين والبنات ورابطة عسير الخضراء وبرعاية من المستشفى السعودي الألماني بمنطقة عسير. Advertisements الجدير بالذكر بأن فعاليات يوم التطوع البلدي التي نظمته أمانة منطقة عسير وبلدياتها جاء بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للتطوع سعيًا من الأمانة لتحقيق أهداف التطوع البلدي، وإبراز فعالياته لنشر وتعزيز ثقافة التطوع والإسهام في بناء الشخصية الوطنية الفعالة من خلال التشجيع على تفعيل منظومة القيم والمبادئ الإيجابية. شارك الخبر







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