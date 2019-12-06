محمد بن مسعود - الدمام - أكدت مصادر أمنية أمريكية، اليوم الجمعة، أن السلطات تُحقق في حادثة إطلاق نار بقاعدة للبحرية في مدينة بينساكولا بولاية فلوريدا. وقالت الشرطة: إن مُطلِق النار داخل القاعدة العسكرية قد قُتل.إطلاق نار القاعدة البحرية ولاية فلوريدا 06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441 05:44 PM Advertisements مقتل مُطلِق النار داخل القاعدة البحرية الأمريكية في فلوريدا مقتل مُطلِق النار داخل القاعدة البحرية الأمريكية في فلوريدا أكدت مصادر أمنية أمريكية، اليوم الجمعة، أن السلطات تُحقق في حادثة إطلاق نار بقاعدة للبحرية في مدينة بينساكولا بولاية فلوريدا. وقالت الشرطة: إن مُطلِق النار داخل القاعدة العسكرية قد قُتل. الكلمات المفتاحية ، مقتل مُطلِق النار داخل القاعدة البحرية الأمريكية في فلوريدا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مُطلِق النار داخل القاعدة البحرية الأمريكية في فلوريدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.