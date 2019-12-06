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محمد بن مسعود - الدمام - انتقد المحترف التشيلي في صفوف الاتحاد، اللاعب كارلوس فيلانويفا، إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي؛ بسبب قرارها بإقالة المدرب التشيلي لويس سييرا، واللاعب لويس خيمينيز؛ حيث اتهمهم بأنهم لا يملكون سوى القليل من الصبر.
وتحدّث اللاعب لصحيفة ريد جول التشيلية؛ مشددًا على أن الفريق يعيش موسمًا سيئًا، وأن المدرب سييرا واللاعب هم من دفعوا الثمن؛ موضحًا أنه يرغب في الرحيل عن الاتحاد حال وجود عرض مناسب من تشيلي.
وعن الأنباء التي تحدّثت عن وجود عرض لديه من فريق كولوكولو التشيلي قال: "عقدي مع الاتحاد متبقٍّ منه 6 أشهر، وحالَ وجود عرض من النادي التشيلي فسأرحل على الفور".
وتحدّث اللاعب عن أن لديه سبع سنوات عاشها في منطقة الخليج ما بين دبي والسعودية، كما تحدث عن أن واجه صعوبات التكيف في البداية في المملكة؛ لكن مع الإصلاحات التي تشهدها مؤخرًا بات الأمر أسهل وأفضل كثيرًا.الاتحاد كارلوس فيلانويفا
06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441 05:31 PM
انتقد المحترف التشيلي في صفوف الاتحاد، اللاعب كارلوس فيلانويفا، إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي؛ بسبب قرارها بإقالة المدرب التشيلي لويس سييرا، واللاعب لويس خيمينيز؛ حيث اتهمهم بأنهم لا يملكون سوى القليل من الصبر.
وتحدّث اللاعب لصحيفة ريد جول التشيلية؛ مشددًا على أن الفريق يعيش موسمًا سيئًا، وأن المدرب سييرا واللاعب هم من دفعوا الثمن؛ موضحًا أنه يرغب في الرحيل عن الاتحاد حال وجود عرض مناسب من تشيلي.
وعن الأنباء التي تحدّثت عن وجود عرض لديه من فريق كولوكولو التشيلي قال: "عقدي مع الاتحاد متبقٍّ منه 6 أشهر، وحالَ وجود عرض من النادي التشيلي فسأرحل على الفور".
وتحدّث اللاعب عن أن لديه سبع سنوات عاشها في منطقة الخليج ما بين دبي والسعودية، كما تحدث عن أن واجه صعوبات التكيف في البداية في المملكة؛ لكن مع الإصلاحات التي تشهدها مؤخرًا بات الأمر أسهل وأفضل كثيرًا.
، "فيلانويفا": إدارة الاتحاد غير صبورة.. وحالَ وجود عرض من "تشيلي" فسأرحل! ،
المصدر : الخليج 365
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