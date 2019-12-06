، مدرب "فلامنغو": "الهلال" و"ليفربول" قريبان من بعضهما في المستوى! ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت صحيفة "maisfutebol" البرتغالية: إن الهلال السعودي يُعد الشغل الشاغل للمدرب البرتغالي وخورخي خيسوس مدرب فلامنغو في الوقت الحالي، وأنه دائمًا ما يذكر الفريق السعودي بالخير في كل تصريحاته.

ونقلت الصحيفة تصريحات المدرب التي قال فيها: "علينا أولًا التركيز على الهلال للتغلب عليه للوصول لملاقاة ليفربول في النهائي.. لا أهتم بتصريحات الألماني يورجن كلوب.. أفكر فقط في كيفية الفوز على الهلال".

ونقلت الصحيفة تصريحات لخيسوس، امتدح فيها مستوى الهلال حيث قال: "الهلال وليفربول قريبان من بعضهما في المستوى.. أنا أعرف الفريق السعودي جيدًا.. أنا مَن كوّنت الفريق بداية الموسم الماضي، وعناصره على المستوى الفني رائعون".

وقالت الصحيفة البرتغالية: إن الهلال سيواجه في المباراة الأولى له، فريقَ الترجي التونسي؛ إلا أن المدرب البرتغالي واثقٌ من قدرة الهلاليين على تخطي الفريق التونسي".الهلال السعودي المدرب البرتغالي ليفربول