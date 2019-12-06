- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
قال مسؤول بالشرطة الهندية لوكالة "رويترز": إن الشرطة قتلت بالرصاص 4 رجال اتهموا باغتصاب وقتل طبيبة بيطرية في مدينة حيدر آباد الجنوبية، الأسبوع الماضي.
وكان الرجال الأربعة قيد الاحتجاز لدى الشرطة، حين اصطحبتهم فجر الخميس لتمثيل الجريمة التي وقعت أسفل جسر يمرّ بإحدى القرى؛ حيث اغتصب الجناة الطبيبة ثم قتلوها وأحرقوا جثتها في نفس المكان.
وقال المسؤول: إن الشرطة قتلتهم بالرصاص حوالي الساعة 3:30 صباح الخميس، قرب موقع الجريمة.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" نقلت في وقت سابق عن الشرطة، قولها: إن أفرادها أطلقوا النار على الرجال الأربعة بعد محاولتهم التعدّي على الضباط والهرب من مكان الجريمة.
وخلال الأسبوع الماضي تظاهر آلاف الهنود في مدن عدة؛ احتجاجًا على واقعة اغتصاب وقتل الطبيبة التي تبلغ من العمر 27 عامًا.
06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441 05:13 PM
بعد الجريمة بأسبوعاغتصبوا طبيبة بالهند.. شاهد لماذا قتلتهم الشرطة في موقع الجريمة؟
قال مسؤول بالشرطة الهندية لوكالة "رويترز": إن الشرطة قتلت بالرصاص 4 رجال اتهموا باغتصاب وقتل طبيبة بيطرية في مدينة حيدر آباد الجنوبية، الأسبوع الماضي.
وكان الرجال الأربعة قيد الاحتجاز لدى الشرطة، حين اصطحبتهم فجر الخميس لتمثيل الجريمة التي وقعت أسفل جسر يمرّ بإحدى القرى؛ حيث اغتصب الجناة الطبيبة ثم قتلوها وأحرقوا جثتها في نفس المكان.
وقال المسؤول: إن الشرطة قتلتهم بالرصاص حوالي الساعة 3:30 صباح الخميس، قرب موقع الجريمة.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" نقلت في وقت سابق عن الشرطة، قولها: إن أفرادها أطلقوا النار على الرجال الأربعة بعد محاولتهم التعدّي على الضباط والهرب من مكان الجريمة.
وخلال الأسبوع الماضي تظاهر آلاف الهنود في مدن عدة؛ احتجاجًا على واقعة اغتصاب وقتل الطبيبة التي تبلغ من العمر 27 عامًا.
، اغتصبوا طبيبة بالهند.. شاهد لماذا قتلتهم الشرطة في موقع الجريمة؟ ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر اغتصبوا طبيبة بالهند.. شاهد لماذا قتلتهم الشرطة في موقع الجريمة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.