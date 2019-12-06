طريقة حجز تحدي ببجي موبايل ضمن فعاليات موسم الرياض 2019

مازالت مفاجآت موسم الرياض مستمر تستطيع التعرف على طريقة حجز تحدي ببجي موبايل من الفعاليات المنتظرة التي ستقام قريبًا تضم الفعالية 32 فريق متنافس من أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في كأس العالم لتحدي ببجي موبايل الفعالية الجديدة والمثيرة، فقد حققت لعبة ببجي نجاحًا مُنقطع النظير شهدت 400 مليون عملية تنزيل بجانب أنها تشهد الكثير من التحديثات المستمرة ولذلك دعت الصفحة الرسمية لموسم الرياض عبر موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” للاعبين المحترفين المهتمين بالمشاركة في التحدي بسرعة الاشتراك في كأس ببجي.

طريقة حجز تحدي ببجي موبايل

من المقرر انطلاق البطولة يوم 12 ديسمبر وقامت الصفحة بالإعلان عن طريقة التسجيل بالمسابقة من خلال الرابط الرسمي للعبة تصل قيمة الجوائز المقررة لتحدي ببجي موبايل 300 ألف دولار، تضم المسابقة 32 فريق موزعين على مجموعتين المجموعة الأولى تضم 16 فريق من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنطقة العربية أما المجموعة الثانية تضم 16 فريق من قارتي أمريكا وأوروبا يتنافس للاعبين على الفوز بالكأس ويمكن حضور الفعالية وشراء التذاكر من مكان الفعالية نفسه.

هذا وقد شهدت لعبة ببجي كثير من التحديثات ذلك العالم مُتعلقة بالأسلحة وبالإفاقة وأساليب الشفاء ومعدلات الأمن من الهجمات المتكررة للهاكرز وتحسينات الصوت والصورة والبرمجيات المتعلقة بالصوت والتصميم هذا ويستمر الكأس من يوم 12 -14 ديسمبر، حقق موسم الرياض الكثير من النجاح ومن المُرجح استمراه للأعوام المقبلة بنفس النجاح والتألق والمزيد من الفعاليات .