شكرا لمتابعة خبر عن « الحصيني » : أول « المربعانية » غدا.. ومدتها 39 يوما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني: “يتخلل المربعانية ثلاثة نجوم، وهي: الإكليل (١٣ يوماً)، والقلب (١٣ يوماً)، والشولة (١٣ يوماً)، مجموعها بالجملة (٣٩ يوماً)، وفترتها مناسبة لزراعة القمح في الوسطى، وفيها أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم بعد ذلك يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل، وهي مظنة البرد، وخاصةً اذا ما هبّت رياح أصلها قطبي أو سيبيري”.

ولفت الحصيني: “يوافق دخول المربعانية هذا العام حالة ممطرة على أجزاءٍ من غرب وجنوب ووسط وشمال وشرق المملكة -إن شاء الله- ومتوقع أن يعقبها موجة برد أصلها قطبي؛ لذا متوقع انخفاض درجات الحرارة من منتصف الأسبوع، ويراوح هذا الانخفاض بين خمس وسبع درجات إلى أن يصرفها الله، خاصةً على الشمالية وأجزاءٍ من وسط المملكة، وهي الموجة الثالثة لهذا العام، حيث الأولى كانت في الثلث الثاني من الوسم”.

وأبان “الحصيني”:” أول نجوم المربعانية وهو “الإكليل” وأيامه 13 يوماً بدايةً من 7 / 12 يُقلم فيه سعف النخيل وفواصل الاشجار وتُزرع فيه الحلبة، والقمح، والشعير في شمال المملكة، ويقل فيه سقي المزروعات ما عدا القمح والشعير بسبب أن الأجواء باردة، وفي الغالب ينبت فيه الفقع إذا ما هطلت أمطار وسمية مبكرة أول الوسم وبارك الله فيها”.