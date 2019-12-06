شكرا لمتابعة خبر عن «الأحوال المدنية» تكشف الغرامة المفروضة في حالة تأخر الإبلاغ عن تسجيل المولود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجابت وكالة الأحوال المدنية عن تساؤل يتعلق بـ ” غرامة التأخير ” الخاصة بالإبلاغ عن تسجيل المولود.

وقالت ” الأحوال المدنية ” أنه عند التأخر في التبليغ عن المولود يتم احتساب غرامة مالية بعد 30 يومًا من تاريخ الميلاد.

فيما أشارت إلى أنه يتم احتساب غرامة 50 ريالآ عن كل عام.