شكرا لمتابعة خبر عن «الأحوال المدنية» تكشف الغرامة المفروضة في حالة تأخر الإبلاغ عن تسجيل المولود والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أجابت وكالة الأحوال المدنية عن تساؤل يتعلق بـ ” غرامة التأخير ” الخاصة بالإبلاغ عن تسجيل المولود.
وقالت ” الأحوال المدنية ” أنه عند التأخر في التبليغ عن المولود يتم احتساب غرامة مالية بعد 30 يومًا من تاريخ الميلاد.
فيما أشارت إلى أنه يتم احتساب غرامة 50 ريالآ عن كل عام.
كانت هذه تفاصيل خبر «الأحوال المدنية» تكشف الغرامة المفروضة في حالة تأخر الإبلاغ عن تسجيل المولود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.