شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الكلباني ينتقد شقائق الرجال ممن يرفعون مهر الفتاة لأسباب واهية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - انتقد الشيخ عادل الكلباني ، بعض الآباء وأولياء الأمر الذين يرفعون سعر مهر الفتاة لأسباب واهية وغير مقنعة .
وقال الكلباني ، بعض الناس يرفع سعر المهر بحجة أن يأتي شخص يليق بالمرأة والبعض يبيعها بأن يأتي شخص عمره 90 سنة وهي عمرها 20 سنة ويزوجها لأنه دفع المهر الكثير.
فيبيعها له بمبلغ وقدرة ، ويستفاد منها وكأنها بيعه وهؤلاء من شقائق الرجال .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الكلباني ينتقد شقائق الرجال ممن يرفعون مهر الفتاة لأسباب واهية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.