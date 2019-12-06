شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: سحب رعدية على جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من تكون سحب رعدية تصحب بنشاط الرياح السطحية تودي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظتي وبيش، وفرسان.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.