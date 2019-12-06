شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية للملك سعود والملك فيصل خلال تفقدهما مشروع بناء المسجد النبوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرضت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية صورة جمعت الملك سعود وأخاه الملك فيصل الذي كان ولياً للعهد آنذاك، خلال تفقدهما ما تم إنجازه من بناء المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

وبدت الصورة التي يعود تاريخها لعام 1955 (1375 هـ)، الملك سعود والملك فيصل برفقة وزير المالية وقتها عبدالله السليمان، وهو يشرح لهما الجزء الذي تم إنجازه من أعمال البناء في الحرم المدني.