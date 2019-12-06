شكرا لمتابعة خبر عن «وصل البرد».. ردود فعل متباينة بعد دخول موسم المربعانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار دخول موسم ” المربعانية ” للمملكة ردود فعل متباينة، حيث تصدر وسم “ وصل البرد ” الترند السعودي.

ونشر المغردون من أبها درجات الحرارة التي وصلت إلى 12 مئوية، فيما كشف مواطنون في مدن أخرى أن الأجواء لا تزال دافئة.

كما قال بعض المغردين أن المنازل شهدت بدء تشغيل الدفايات وإشعال الحطب؛ استعدادًا لمواجهة البرد القارس الذي تتميز به المربعانية.

وكان موسم المربعانية قد بدأ يوم الثلاثاء الماضي ومدته أربعون يومًا.