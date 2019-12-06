شكرا لقرائتكم خبر عن زوجان مثليان ينجبان طفلا لأول مرة .. لن تصدق كيف حدث ذلك! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف صحيفة ميرو البريطانية، واقعة فريدة من نوعها لزوجين مثليين أنجبا طفلا بحمل مشترك للمرة الأولي.



وقالت الصحيفة، إن الزوجين من مدينة كولشيستر الإنجليزية، حظيا بولادة طفل ليصبحا بذلك أول من ينجب طفلا بشكل مشترك، وتم بذلك من خلال الإخصاب الذي جرى في أحد المخابر.

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زوجان مثليان ينجبان طفلا لأول مرة .. لن تصدق كيف حدث ذلك!



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تعرفت ياسمين سميث على صديقتها دونا في عام 2014 من خلال الإنترنت، لتعلنا زواجهما بوقت لاحق.

في 30 سبتمبر ، أنجبت ياسمين طفلا، وتم ذلك من خلال زرع بويضة ونقلها إلى دونا البالغة من العمر 30 عاما، حيث قام الأطباء بإزالة البويضة والعمل على تخصيبها، ليضعوها في جسد المرأة لمدة 18 ساعة، ليقوما بعدها بزراعتها في شريكتها، لتنجب ياسمين طفلا حمل اسم "أوتيس"، لتصرح السيدتان بأن عملية التخصيب ساهمت بتقرب عاطفي كبير تجاه المولود.

وبحسب الأطباء القائمين على العملية، فإن هذه العملية تعتبر الأولى من نوعها في العالم، حيث اشترك كلا الوالدين في حمل الجنين، في الوقت الذي يدعون فيه على أن مثل هذا النوع من الحمل يقدم للجنين مغذيات إضافية.