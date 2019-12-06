تبدأ غدًا .. “الحصيني” يوضح خصائص “مربعانية الشتاء”

أوضح الباحث الفلكي عبدالعزيز الحصيني، أن دخول ‏المربعانية سيكون يوم غدًا السبت، ومدتها 39 يومًا. وأشار الحصيني، إلى أن غدًا السبت هو أول أيام المربعانية والبداية الفعلية للشتاء. مضيفًا أن دخول الشتاء فلكيًّا (الانقلاب الشتوي) في السعودية والنصف الشمالي من الكرة الأرضية، سيحدث يوم الأحد الموافق 25 ربيع الثاني 1441 هـ. وأضاف الحصيني، أن أول أيام المربعانية يعتبر امتدادًا للوسم، مشيرًا إلى أنه يتخلل المربعانية ثلاثة نجوم، وهي: الإكليل ومدته 13 يومًا، والقلب ومدته 13 يومًا، والشولة ومدته 13 يومًا، مجموعها بالجملة 39 يومًا.

وأشار الخبير الفلكي إلى أن فترة المربعانية مناسبة لزراعة القمح في الوسطى، وفيها أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم بعد ذلك يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل، وهي مظنة البرد، وخاصةً اذا ما هبّت رياح أصلها قطبي أو سيبيري. وأضاف الحصيني، أنه يوافق دخول المربعانية هذا العام حالة ممطرة على أجزاء من غرب وجنوب ووسط وشمال وشرق المملكة، ومتوقع أن يعقبها موجة برد أصلها قطبي، لذا متوقع انخفاض في درجات الحرارة من منتصف الأسبوع القادم يتراوح هذا الانخفاض من 5 إلى 7 درجات مئوية، إلا أن يصرفها الله، خاصة على الشمالية وأجزاء من وسط المملكة.

وتابع الحصيني، أن أول نجوم المربعانية هو الاكليل، وفيه يقلم سعف النخيل وفواصل الأشجار، وتزرع فيه الحلبة والقمح والشعير في شمال المملكة، كما يقلل فيه سقي المزروعات ما عدا القمح والشعير، بسبب أن الأجواء باردة في الغالب، كما ينبت فيه الفقع إذا ما هطلت أمطار وسمية مبكرة، وتقول العرب “إذا طلع الإكليل هاجت الفحول وشمرت الذيول وتخوفت السيول”، وفيه تهاجر طيور القطا والكدري والجوني.