أصدر المقام السامي، اليوم الجمعة مرسوماً ملكياً يحتوي على إجراء تعديلات في مادتين بنظام المرافعات الجزائية المعمول به. واحتوى المرسوم على تعديل في المادتين 55 و 56 من نظام المرافعات الشرعية، الذي كان قد صدر بصدده مرسوماً رقم 1/م بتاريخ 22/1 لسنة 1435.
وأصبحت نصوص المواد المعدلة كالآتي :
المادة 55: “إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فلها أن تقرر بشطبها و إذا انقضى 60 يوما و لم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها أو لم يحضر بعد السير فيها عدّت كأن لم تكن، وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
المادة الـ56: “إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى وفقا لما ورد في المادة الخامسة و الخمسين فللمدعي عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها وعلى المحكمة أن تحكم ان كانت صالحة للحكم فيها ويعد حكمها في حق المدعى حضوريا”.
كانت هذه تفاصيل خبر تعديلات جديدة على المادتين 55 و 56 من نظام المرافعات الجزائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.