وزير العمل يعلن إطلاق “بوابة العمل الحُر” لفتح آفاق جديدة وواعدة للباحثين عن عمل

أعلن وزير العمل المهندس أحمد الراجحي إطلاق “بوابة العمل الحر” المطورة، التي ستكون داعمة وممكنة للمبدعين من أبناء وبنات الوطن. وقال وزير العمل إن البوابة ستفتح آفاقاً جديدة وواعدة للباحثين عن فرص عمل حر، حيث تمكن الشخص من إصدار وثيقة عمل حُر من خلال إجراءات سريعة وميسرة.
وتعد “بوابة العمل الحر” واحدة من مبادرات وزارة العمل التي تهدف إلى تنظيم وتحفيز العمل الحر في المملكة للمساهمة في إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات. وتتيح البوابة العديد من المميزات والخدمات، من أهمها توفير حلول دفع رقمية لحامل وثيقة العمل الحر، والتسويق لحاملي الوثيقة، وفتح حساب بنكي مرتبط بالمهنة، بالإضافة إلى تقديم تخفيضات وباقات خاصة لحاملي الوثيقة. ويمكن التعرف على طريقة الحصول على وثيقة العمل الحر، وتقديم الطلب من خلال المنصة الإلكترونية للبوابة على الرابط.
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