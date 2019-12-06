بالأرقام.. اكتتاب شركة أرامكو من “الألف إلى الياء”

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» -مساء أمس- فترة بناء سجل الأوامر، وتحديد سعر الطرح النهائي عند 32 ريالًا سعوديًّا للسهم الواحد، بينما أوضحت شركة «سامبا كابيتال»، بصفتها مدير الاكتتاب لشركة أرامكو عن إتمام عملية تخصيص أسهم المكتتبين الأفراد؛ حيث أكملت جميع البنوك المستلمة عمليات التسوية والتدقيق بعد إغلاق الاكتتاب لشريحة الأفراد.

في المقابل، تختصر سلسلة أرقام تتعلق بـ«تحديد السعر النهائي وتخصيص الأسهم»، ملف الاكتتاب من الألف إلى الياء، على النحو التالي:

– تحديد سعر سهم الطرح بـ32 ريالًا سعوديًّا للسهم الواحد.

– قيمة الطرح 96 مليار ريال سعوي «باستثناء ممارسة خيار الشراء».

– عدد أسهم الطرح «باستثناء ممارسة حق خيار الشراء»: 3،000،000،000 سهم، تشكل نسبته 1.5% من رأس مال الشركة.

– عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد: 1،000،000،000 مليار سهم أو 0،5% من رأس مال الشركة.

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– عدد أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المكتتبة: 2،000،000،000 مليار سهم أو 1% من رأس مال الشركة، باستثناء ممارسة حق خيار الشراء.

– مجموع طلبات الاكتتاب في عملية الطرح 446 مليار ريال سعودي، بنسبة تغطية 465%، باستثناء ممارسة خيار الشراء.

– العدد النهائي للمكتتبين الأفراد: 5،056،000 مكتتب، قاموا بالاكتتاب بعدد 1،537،107،430 سهمًا بقيمة إجمالية 49،187،437،760 ريالًا سعوديًّا، وبنسبة تغطية بلغت 153.7% من إجمال حجم الأسهم المطروحة لشريحة الأفراد.

– تخصيص كامل الأسهم لكل فرد من المكتتبين الذين اكتتبوا بـ1500 سهم أو أقل، وهو ما يمثّل نسبة تخصيص كاملة إلى 97.5% من إجمال عدد المكتتبين.

– سيتم رد الفائض للمكتتبين بدءًا من 6 ديسمبر وفي موعد أقصاه 12 ديسمبر، ما يجعل هذا أحد أسرع الاكتتابات في تاريخ السوق السعودي.