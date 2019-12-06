الجبير يكشف عن أفضل طريقة للتعامل مع إيران.. وهذا ما قاله عن دعوة أمير قطر لقمة الرياض!

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن هناك إمكانية لتهدئة تتبعها تسوية سلمية للأزمة الراهنة في اليمن. وقال الجبير أمام مؤتمر روما الذي يعقد اليوم إن اليمن ذو أهمية خاصة بالنسبة للمملكة وأن تدخل إيران في الشأن اليمني هو أمر مدمر.

وجدد الجبير التأكيد على التعاون السعودي الأمريكي سواء في اليمن أو في مواجهة التمدد الإيراني أو على صعيد مكافحة الإرهاب. وحول العلاقات مع قطر قال الجبير إن هناك خلافات بين المملكة وحلفائها من جهة وبين قطر من جهة أخرى بسبب دعم الدوحة للإرهاب لافتًا إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه دعوة رسمية لأمير قطر لحضور القمة الخليجية في الرياض.