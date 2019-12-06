وفاة و4 إصابات بانقلاب مركبة في “حسينية مكة”

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة مساء أمس (الخميس) بلاغا من العمليات الموحدة، يفيد بوجود حادثة انقلاب سيارة في الحسينية قبل «خط الخواجات» أسفرت عن عدد من الإصابات.
وفور تلقي البلاغ، تم توجيه أربع فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني نواف السالمي. وأوضح المتحدث باسم الهيئة بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان أنه حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبين وجود حالة وفاة وأربع إصابات (إصابة خطرة وثلاث إصابات متوسطة)، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى النور التخصصي.
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