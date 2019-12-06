«المرور»: الرصد الآلي لمخالفتي «الحزام والهاتف» بالطائف.. الخميس المقبل

أعلن «المرور السعودي»، عبر حسابه في «تويتر»، موعد بدء رصد مخالفات استخدام قائدي المركبات أجهزة الجوال أثناء القيادة، وكذلك مخالفات عدم ربط حزام الأمان، في محافظة الطائف.

وقال «المرور السعودي»، عبر حسابه في «تويتر» أمس الخميس: «7 أيام.. عدد الأيام المتبقية لتفعيل الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان، واستخدام السائق بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة في محافظة الطائف».

قيمة مخالفة عدم ربط الحزام

وكانت إدارة المرور قد أوضحت -في وقتٍ سابق- أنَّ قيمة مخالفة عدم ربط حزام الأمان تبلغ 150 ريالًا، ولا تتجاوز 300 ريال في المرة الأولى، وعند تكرارها خلال 30 يومًا يتم رفع الغرامة إلى حدها الأعلى أو الإيقاف لمدة 24 ساعة أو كلتا العقوبتين.

ولا تقتصر مخالفة عدم ربط حزام الأمان على قائد المركبة فقط؛ بل وتشمل الراكب في المقعد الأمامي؛ حيث يتم تسجيل المخالفات على مالكي المركبات أو المفوضين بقيادتها.

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مخالفات مؤثرة في السلامة العامة

وتتضمن المخالفات الـ11 المؤثرة في السلامة العامة التي حددتها إدارة المرور، «التفحيط، وقيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر، وتجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، وقيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، والمراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، وطمس لوحات المركبة، والتجاوز في المنعطفات، وقيادة المركبة دون مكابح أو أنوار، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 25 كيلومترًا/الساعة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم التوقف تمامًا عند إشارة (قف)».

وفي سياق مختلف، أوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق، أنه من أسباب وقوع حوادث تصادم أثناء هطول الأمطار، عدم مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكن من الوقوف الآمن عند الضرورة، بالإضافة إلى عدم ترك مسافة أمان بين المركبات.

وأكدت أن من الأسباب أيضًا أن تكون إطارات المركبة بحالة سيئة، والاستخدام المفاجئ للفرامل والضغط عليها بقوة، إضافة إلى الانشغال بغير الطريق.