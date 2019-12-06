تعرّف على «آلية التخصيص» لأسهم المكتتبين في أرامكو

حدّدت شركة «سامبا كابيتال»، بصفتها مدير الاكتتاب لشركة أرامكو السعودية، «آلية التخصيص»، أسهم المكتتبين الأفراد في طرح أرامكو، حيث أكملت جميع البنوك المستلمة عمليات التسوية والتدقيق بعد إغلاق الاكتتاب لشريحة الأفراد، مساء يوم الخميس 1 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 28 نوفمبر 2019م.

وأوضحت سامبا كابيتال، أنه تم تحديد السعر النهائي عند 32 ريالًا سعوديًّا للسهم الواحد، وسيتم تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1500 سهم لكل مكتتب، وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة إلى 97.5% من إجمال عدد المكتتبين، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بما يعادل 10.941%.

وبلغ العدد النهائي للمكتتبين الأفراد 5،056،000 مكتتب قاموا بالاكتتاب بعدد 1،537،107،430 سهمًا، بقيمة إجمالية 49،187،437،760 ريالًا سعوديًّا، وبنسبة تغطية بلغت 153.7% من إجمال حجم الأسهم المطروحة لشريحة الأفراد.

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من أجل السماح لمدير الاستقرار السعريّ بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، قام المساهم البائع بمنح مدير الاستقرار السعري خيار شراء (ويشار إليه في ما يلي بـ"خيار الشراء")، والذي يستطيع مدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من المساهم البائع 450،000،000 سهم إضافي كحد أقصى، وهو ما يمثل 15% من إجمال حجم الاكتتاب الأساسي للطرح (ويشار إليها في ما يلي بـ"أسهم التخصيص الإضافي") بسعر الطرح النهائي. وستكون ممارسة خيار الشراء متاحةً بشكل كليّ أو جزئيّ بناءً على إخطار من مدير الاستقرار السعري خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من اليوم التالي لبدء تداول الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول)، (ويشار إليها في ما يلي بـ"فترة الاستقرار السعري").

في حال تم ممارسة خيار الشراء بشكل كامل، سيكون حجم الطرح 1104 ملايير ريال سعوي.