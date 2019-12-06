«وثيقة رسمية»: طرح أرامكو الأعلى في التاريخ دوليًّا وخليجيًّا ومحليًّا

باتت شركة أرامكو السعودية الأعلى قيمة من الناحية السوقية في العالم، بعدما نجحت في جمع 25.6 مليار دولار، وتسعير طرحها العام الأوليّ عند 32 ريالًا (8.53 دولار) للسهم، قبل إدراجها في بورصة الرياض، الأسبوع المقبل، الأمر الذي جعلها تتجاوز طرح شركة «علي بابا الصينية»، البالغ 25 مليار دولار، وشركة «أبل»، الأمريكية.

وكشفت الأرقام التى تضمنتها الوثيقة الرسمية لعملية التسعير النهائي عن أن أرامكو باتت صاحبة الطرح عالميًّا، من خلال مقارنتها بأكبر طرح عام أولي لأعلى الشركات ربحيةً في التاريخ:

- مجموعة «علي بابا»، 21،8 مليار دولار (حجم العرض الأساسي) و25 مليار دولار، مع ممارسة خيار الشراء.

- بنك الصين الزراعي: 22،1 مليار دولار (حجم العرض الأساسي) و24 مليار دولار، مع ممارسة خيار الشراء.

- البنك الصناعي والتجاري الصيني: 19،1 مليار دولار (حجم العرض الأساسي) و21،9 مليار دولار، مع ممارسة خيار الشراء.

خليجيًّا:

- موانئ دبي العالمية: 5 مليارات دولار.

- أكبر 8 عمليات طرح عامّ أولي خليجية- مجتمعة: 25،8 مليار دولار.

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محليًّا:

- البنك الأهلي التجاري: 22،5 مليار ريال سعودي، وحقق 6 مليارات دولار.

- أكبر 16 عملية طرح عامّ أوليّ في مجتمعة= 26،4 مليار دولار

تقييم أرامكو– الأكثر قيمة بين الشركات المدرجة.

ومن واقع الطرح النهائي للسهم الواحد في أرامكو عند 32 ريالًا، فإن القيمة السوقية للشركة تبلغ 6،4 تريليون ريال سعودي تعادل 1،71 تريليون دولار، وهو أكبر بمقدار 1،4 مرة من حجم أكبر شركة مدرجة حاليًا في العالم، ممثلة في شركة «آبل»، التى تبلغ قيمتها السوقية 1،19 تريليون دولار.

وتساوي أرامكو القيمة السوقية لشركتي «آبل»، و«علي بابا»، مجتمعتين، كما أنها أكبر بمقدار 1،7 مرة من القيمة السوقية لشركات النفط العالمية الخمس الكبرى مجتمعة، البالغ حوالي 1،0 تريليون دولار أمريكي «شِل 225،5 مليار دولار.. إكسون موبيل، حوالي 228،3 مليار دولار.. توتال 141،9 مليار دولار.. بي بي، حوالي 126 مليار دولار.. شيفرون حوالي 221،5 مليار دولار».