ماذا يعني إقبال «الأفراد» و«المؤسسات» على الاكتتاب في شركة أرامكو؟

قدَّم الطلب القوي من داخل المملكة ومنطقة الخليج عمومًا على قرار شركة أرامكو السعودية إعطاء الأولوية للأسواق المحلية مع إتاحة فرصة الوصول أمام المستثمرين الأجانب المؤهلين؛ دليلًا ملموسًا على قوة استراتيجية الشركة وعرضها الاستثماري على المدى الطويل.

وبحكم ما كشفت عنه الأرقام الرسمية بعد إعلان التسعير النهائي، انتهت فترة تقديم طلبات المكتتبين الأفراد في 28 نوفمبر 2019 بجمع 47,4 مليار ريال سعودي أو 12,6 مليار دولار (1,481 مليار سهم).

وتمت تغطية اكتتاب المستثمرين الأفراد بواقع 1.5 مرة (1,481 مليار سهم مقابل حجم العرض الأساسي: مليار واحد)، و4,9 ملايين مكتتب (تقريبًا 15% من عدد سكان المملكة)، كما انتهت فترة تقديم طلبات المؤسسات المكتتبة في 4 ديسمبر 2019 بجمع 397 مليار ريال سعودي.

وكشفت المعلومات عن قاعدة المستثمرين، وهم مزيج جيد من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، في ظل مرونة الطرح المفتوح للمستثمرين الأجانب من خلال برنامج المستثمرين الأجانب المؤهلين، وسط توقعات بأن يؤدي انضمام السعودية إلى مؤشرات «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال»، و«فوتسي راسل»، و«ستاندرد آند بورز داو جونز»، إلى مزيد من الاستثمارات الدولية.