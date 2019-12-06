الأحوال المدنية: غرامة تنتظر غير المبلغين عن المواليد خلال 30 يومًا

أوضحت الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، وجود غرامة للتأخير عن التبليغ عن المولود.

وأشار حساب خدمة العملاء التابع لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر موقع التواصل تويتر؛ إلى أن هناك غرامة مالية يتم احتسابها بعد 30 يومًا من تاريخ الميلاد، وتقدر بـ50 ريالًا عن كل عام.

وكان أحد المواطنين وجه سؤالًا حول «أقصى مدة للتبليغ عن المولود والغرامة».

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وفي السياق ذاته، أوضحت الأحوال المدنية، أنه لا قائمة بأسماء محددة للمواليد، ولكن توجد معايير لاختيار الأسماء.

وقامت بنشر إنفوجراف بينت به أنه لكي يكون الاسم نظاميًّا، يلزم أن يسجل الاسم مجردًا من الألقاب، فلا تسجل الكلمات التي ليست جزءًا من الاسم، مثل «الشريف والسيد والحاج» ونحوها.

كما تتضمن الضوابط النظامية لتسجيل الأسماء، عدم السماح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم «مثل المعروف بكذا»، أو نحو ذلك، مع منع تسجيل الأسماء المركبة مثل «قمر الزمان»، و«محمد خالد» ونحوهما، ومنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية «مثل عبدالرسول وعبداللات» ونحوهما.