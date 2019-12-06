الوزير الراجحي يدشن المرحلة الثانية من بوابة «العمل الحر»

دشن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الجمعة، المرحلة الثانية من بوابة العمل الحر.

وأوضحت وزارة العمل –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن تدشين البوابة يأتي بهدف تمكين الكفاءات الوطنية، وإيجاد فرص عمل مناسبة ومحفزة تضمن لهم الاستقرار والاستقلالية.

وأضافت الوزارة أن بوابة العمل الحر، تضع ضوابطَ لممارسي هذا النمط الحديث، مشيرةً إلى أن المبادرة تهدف إلى تنظيم وتحفيز العمل الحر في المملكة للمساهمة في إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات، تُمكنهم من إصدار وثيقة العمل الحُر من خلال إجراءات سريعة وميسرة، والاستفادة من المميزات والخدمات المقدمة.

وأشارت وزارة العمل إلى أن مميزات بوابة ووثيقة العمل الحر تشمل سهولة إصدار وثيقة العمل الحر، وحلول دفع رقمية لحامل وثيقة العمل الحر، والتسويق لحاملي الوثيقة،وفتح حساب بنكي مرتبط بالمهنة، وتقديم تخفيضات وباقات خاصة لحاملي وثيقة العمل الحر.

وطريقة الحصول على الوثيقة تشمل دخول بوابة العمل الحر، وإنشاء حساب من خلال التسجيل برقم الجوال، ثم التوثيق من خلال (أبشر)، وبناء طلب الوثيقة، والحصول على وثيقة العمل الحر.