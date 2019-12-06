بالفيديو.. لحظة انفجار خزان وقود في محطة بالمدينة المنورة

وثّق مقطع فيديو لحظة مروعة لانفجار خزان وقود بإحدى محطات الوقود بمنطقة المدينة المنورة، وهلع المتواجدين بالمكان عقب الانفجار.

المقطع الذي صورته كاميرات المراقبة بالمحطة، وتم تداوله بشكل مكثف عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أظهر لحظة ما قبل الانفجار؛ حيث كانت بعض السيارات متواجدة بالمكان استعداد لملء خزاناتها بالوقود، وعقب انفجار الخزان المتواجد تحت الأرض، هرع قادة المركبات بالهروب من النيران.

وذكر مغردون أن انفجار خزان الوقود وقع ظهر أمس الخميس، وأسفر عن حفرة كبيرة في أرضية المحطة، بينما تضررت بعض السيارات التي كانت قرب الخزان.

وأظهر مقطع الفيديو انبعاث شعلة ضخمة من النار من تحت الأرض لأجزاء من الثانية أعقبها انفجار خزان الوقود الموجود تحت أرض المحطة.