الجبير: العالم لن يتحمل عدوانية إيران.. وحل أزمة اليمن «سياسي»

شدّد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الجمعة، على أن «إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمّل عدوانيتها»، موضحًا -خلال كلمته على هامش مؤتمر «روما للبحر المتوسط»- أن المملكة تدعم «حملة الضغط الأقسى، لحرمان النظام الإيراني من الأدوات التي يهدد بها المنطقة والعالم...».

ونبّه الجبير إلى أن «إيران لا تحترم سيادة الدول، ومن ثم لا بد من الصرامة في التعامل معها». موضحًا -في الوقت نفسه- أنه «لا أحد يسعى إلى الحرب»، وعن الوضع في اليمن، قال: «الحل الوحيد في اليمن سياسي.. الحوثيون هم من بدأوا الحرب وليس نحن.. كل اليمنيين لهم دور في مستقبل اليمن...».

وأكد الوزير الجبير أن «هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة، تتبعها تسوية في اليمن»، وأن «تدخلات إيران مدمر في البلد الشقيق»، ومن ثم فـ«إيران المعطل الأكبر لحل الأزمة»، وفي سياق آخر قال الجبير: «العلاقات بيننا والولايات المتحدة قوية وراسخة أيًّا كان الحزب الحاكم».