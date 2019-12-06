السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من محافظة طولكرم



طولكرم 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ،شابين فلسطينيين من بلدة بلعا شرق محافظة طولكرم.

وأفادت مصادر أمنية ومحليه فلسطينية في المحافظة ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما في بلدة بلعا شرق محافظة طولكرم.

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16:28ت م

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