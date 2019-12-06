السعودية اليوم / بلدية محافظة تيماء تواصل تنفيذ المشروعات التطويرية



تبوك 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واس

تواصل بلدية محافظة تيماء أعمالها التطويرية في تنفيذ عدد من المشروعات في مختلف الخدمات البلدية في مدن ومراكز وهجر المحافظة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية المحافظة فواز العنزي أن الأعمال التطويرية مستمرة ومنها ما هو جار تنفيذه حالياً بطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز المتضمنة تركيب البلدورات، وأعمدة الانارة الديكورية، بالإضافة إلى العمل على استكمال مشروع الأرصفة بذات الطريق.

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15:41ت م

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