شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يسلّم 16 سيارة إسعاف لمحافظات عدن وتعز والحديدة. والان نبدء بالتفاصيل

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, في محافظة عدن سيارات إسعاف لمحافظات عدن وتعز والحديدة. وأشاد وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم بالدعم الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الصحي في مختلف المحافظات ومنها سيارات الإسعاف المجهزة والبالغ عددها 16 سيارة، مشيراً إلى أن الوزارة باشرت توزيع عدد من سيارات الإسعاف لمحافظات الجوف وسيئون وصعدة وشبوة ومديرية نهم بصنعاء

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