واشنطن والخرطوم.. محطات دبلوماسية تاريخية منذ 1910

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد مرور 23 عاما على خفض التمثيل الدبلوماسي والتوتر السياسي بين الولايات المتحدة والسودان أعلنت واشنطن، الأربعاء، أن البلدين سيستأنفان تبادل السفراء.

وأوردت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن هذا القرار خطوة مهمة في طريق تقوية العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان.

وجاء هذا الإعلان على هامش زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إلى واشنطن، لأجل التباحث بشأن عدة ملفات، وعلى رأسها إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.