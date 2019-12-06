إبراهيموفيتش يواصل استفزاز كريستيانو من خلال رونالدو

واصل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، استفزاز البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، من خلال البرازيلي رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني الأسبق.

وكان المهاجم السويدي قد أعلن في وقت سابق عن عودته للدوري الإيطالي في الفترة المقبلة، مع فريق يريد استعادة تاريخه، ويشير كثير من التقارير إلى أن النادي المقصود هو ميلان، منافس يوفنتوس في المسابقة.

وسُئل إبراهيموفيتش في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية عما إذا كان سيجد رونالدو الحقيقي في الدوري الإيطالي، فأجاب: "لا، رونالدو الحقيقي هو اللاعب البرازيلي"، في إشارة إلى الظاهرة.

وأوضح المهاجم السويدي: "كريستيانو ليس موهبة طبيعية، ولكنه نتاج كثير من العمل الشاق".

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وبخصوص انتقال رونالدو إلى يوفنتوس في الصيف قبل الماضي قادما من ريال مدريد الإسباني، قال المهاجم السويدي: "الانتقال إلى هذا الفريق ليس تحديا".

وأتم: "هذا الفريق نجح في الفوز بالدوري الإيطالي لـ7 سنوات متتالية، ولكن التحدي الحقيقي أن تذهب إلى هذا الفريق وهو يلعب في دوري الدرجة الثانية".

يُذكر أن هذه المرة ليست الأولى التي يحاول فيها إبراهيموفيتش استفزاز رونالدو بتصريحاته، حيث سبق أن استفزه في أكثر من مناسبة.

وكانت المرة الأخيرة في العام الماضي، بعد فوز الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، بجائزة الكرة الذهبية، بعد أشهر قليلة على رحيل رونالدو من الفريق الملكي.

وقال المهاجم السويدي في ذلك الحين، إن رونالدو لم يكن هو الذي يحصل على الكرات الذهبية السابقة، ولكنه فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد.